Après le flop des Golden Globes, faut-il s'inquiéter pour les Oscars et les César ?

Pour expliquer ces chiffres catastrophiques, une partie de la presse américaine met avant les scandales qui ont entouré en amont la HFPA (Hollywood Foreign Association), l’association de la presse étrangère à Hollywood qui organise ce grand raout depuis 1944. Dans une enquête parue en amont de la soirée, le Los Angeles Times révélait les soupçons de corruption autour des nominations de la série Emily in Paris et soulignait l’absence totale de membres noirs parmi le collège des votants, obligeants les organisateurs à faire un mea culpa.

Coup d’envoi de la saison des prix à Hollywood - et dans le monde – la 78e cérémonie des Golden Globes s’est soldée par un bide retentissant. Avec 6,9 millions de téléspectateurs contre 18,4 millions l’an dernier, c’est une chute vertigineuse d’audience de 63% que la chaîne NBC a enregistré dimanche soir. De quoi donner la migraine à ses dirigeants qui avait renégocié les droits de la cérémonie en 2018 à hauteur de 60 millions de dollars par an pendant 8 ans.

Mais le véritable coupable de la désaffection des téléspectateurs… C’est le coronavirus. Exit le tapis rouge et ses défilés de look glamour et/ou improbables. Adieu les sourires gênés des stars aux blagues douteuses des présentateurs. En pleine pandémie, c’est depuis leur salon que les lauréats ont effectué leurs discours de remerciements. Sans public pour les applaudir, sinon leurs proches dévoués. Et avec quelques bugs techniques comme lorsque l’acteur Daniel Kaluuya s’est retrouvé privé de micro durant son discours. Le seul vrai moment d'émotion ? Le discours de la veuve de Chadwick Boseman, primé pour son rôle dans Le blues de Ma Rainey, six mois après sa disparition.

L’une à Los Angeles, l’autre à New York, les humoristes Tina Fey et Amy Poheler ont fait de leur mieux pour sauver les meubles, se faisant l'écho des polémiques entourant la cérémonie. Mais le grand public était aux abonnés absents. La faute aussi à une soirée qui a récompensé des films moins "visibles" que les années précédentes. Le cas le plus emblématique, c’est celui de Nomadland, le road movie de Chloé Zhao. Couronné par les Golden Globes du meilleur film dramatique et de la meilleure réalisation, après avoir remporté le Lion d’or à Venise, il n’a connu qu’une sortie ultraconfidentielle en salles outre-Atlantique, avant d'être mis en ligne sur la plateforme Hulu mi-février.