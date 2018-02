Après le testament, l'album posthume de Johnny Hallyday au cœur d'une bataille judiciaire entre Laeticia, Laura et David

Alors que Johnny avait fait écouter en octobre dernier les premiers enregistrements de son dernier album à sa fille Laura, la mort du chanteur a tout changé. En effet, depuis le 5 décembre, Laura et David ont été écartés du projet d’album posthume, supervisé par Laeticia depuis Los Angeles. Après avoir demandé une copie de la maquette de l’album, Laeticia a opposé une fin de non-recevoir à Laura et David, indique l’avocat de l’actrice. La raison invoquée par sa dernière femme est simple, Laeticia s’était vu léguer par Johnny l'ensemble de ses droits artistiques. Par ailleurs, la gestion de ces droits se fait via un trust, un montage que Laura Smet semblait ignorer.