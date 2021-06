"Archie adore le livre" pour enfants que Meghan a écrit

DANS LEUR BIBLIOTHÈQUE - Pour sa première interview publiée depuis la naissance de sa fille Lilibet, la duchesse de Sussex raconte que son fils aîné "a un appétit féroce" pour la lecture. Et qu’il est l’un des premiers fans de son ouvrage "The Bench", déjà estampillé best-seller aux États-Unis.

La dernière fois que le public l’a vu face caméra, il avait un livre en main. Archie, le fils de Meghan et du prince Harry, fêtait alors son premier anniversaire sur les genoux de sa mère qui lui faisait la lecture. Un an plus tard, la passion du petit garçon pour les belles histoires ne s’est pas estompée. C’est en tout cas ce qu’a raconté la duchesse de Sussex à la radio NPR dans sa première interview depuis ses confidences choc à son amie Oprah Winfrey. Enregistré avant la naissance de Lilibet et diffusé ce dimanche à l'occasion de la fête des pères, l’entretien est centré sur The Bench, l’ouvrage pour enfants qu’a écrit l’ancienne actrice en s’inspirant de la relation entre son époux et leur fils.

À chaque fois qu’on lit un livre, il dit : "Encore, encore, encore !" - Meghan sur Archie

"Archie adore le livre. Il a un appétit féroce pour les livres. À chaque fois qu’on en lit un, il dit 'Encore, encore, encore !'", explique une Meghan très enthousiaste. "Le fait qu’il aime The Bench et qu’on puisse dire 'Maman a écrit ça pour toi', c’est incroyable", souligne celle qui a prêté une grande attention aux détails dans le choix des illustrations de son œuvre. Parce que "les enfants remarquent tout". "En grandissant, je me suis particulièrement souvenu du sentiment que j'avais en ne me voyant pas représentée. J’espère que chaque enfant et chaque famille pourra ouvrir ce livre et s’y voir, que ce soit des lunettes ou des taches de rousseur, différentes morphologies, ethnies ou religions", insiste la duchesse de Sussex à propos de The Bench, Le Banc en VF.

Un titre qui fait allusion au cadeau qu’elle a fait au prince Harry pour célébrer sa toute première fête des pères. "Je voulais qu’il ait une sorte de cocon avec notre fils", relate-t-elle à propos de ce banc à l’arrière duquel était gravé un poème écrit par ses soins qui disait : "C’est notre banc. Là où la vie commence/ pour nous et notre fils/Notre bébé, notre famille". Leur histoire personnelle a déjà touché le plus grand nombre puisque The Bench s’est directement classé en tête des meilleurs ventes de la catégorie "livres illustrés pour enfants" du New York Times.

Delphine DE FREITAS

