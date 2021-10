Le prince Harry et Meghan Markle se lancent dans la finance "verte" pour "changer le monde"

WE ARE THE WORLD - Le duc et la duchesse de Sussex sont les nouveaux "partenaires d’impact" d’une jeune société d’investissements qui assure travailler dans le respect de l’environnement et de l’égalité. Un poste aux contours obscurs qu’ils comptent bien faire fructifier.

Main dans la main, ils martèlent leur message de ville en ville. De Los Angeles où ils vivent, à New York, où ils ont joué les invités de luxe au concert Global Citizen Live le 25 septembre dernier. Cet évènement mondial visait à sensibiliser au sort de la planète et à lutter contre la pauvreté, soit les deux combats majeurs que cherchent à mener Meghan et Harry depuis leur départ de la famille royale britannique. Philanthropes devant l’éternel, la duchesse et le duc de Sussex multiplient les actions caritatives et collaborent avec des entreprises allant dans le même sens qu’eux. Un altruisme à toute épreuve qui cache aussi de solides alliances financières.

Ils ont aussi confié une partie de leurs économies à Ethic

Dernière en date ? Celle passée avec Ethic, une société qui porte bien son nom et promet des placements financiers dans le respect de l’environnement, de critères sociaux et de gouvernance. "Quand nous investissons les uns dans les autres, nous changeons le monde (…) Nous croyons qu’il est temps pour plus de personnes d’avoir une place à la table des discussions quand sont prises les décisions qui ont des conséquences sur tout le monde", écrivent Meghan et Harry sur le site de leur fondation Archewell. "Nous voulons repenser l’essence de l’investissement pour aider à résoudre les problèmes mondiaux que nous affrontons", poursuivent-ils.

Ethic évoque "le climat, l’égalité des genres, la santé, la justice raciale, les droits de l’homme et la consolidation de la démocratie". "Le prince Harry et Meghan comprennent que ces problèmes sont par essence liés, à tel point qu’ils ont eux-mêmes investi dans Ethic un peu plus tôt dans l’année et ont aussi confié certains de leurs investissements à Ethic", précise un communiqué. Le couple hérite ainsi du titre de "partenaire d’impact" auprès de l’entreprise, sans que les contours de ce rôle ne soient définis. De quoi rappeler un autre titre quelque peu évasif, celui du prince Harry qui est depuis mars Chief impact officer de la start-up BetterUp Inc. "J’ai l’intention d’aider à créer un impact sur les vies des gens. Un coaching proactif assure des possibilités illimitées en termes de développement personnel, d’accroissement de connaissance et une meilleure vie complète", expliquait-il par mail au Wall Street Journal. Vous n’avez pas tout compris ? Nous non plus.

Mon mari dit depuis des années : "Si seulement il y avait un endroit qui corresponde à nos valeurs, on pourrait y mettre son argent" - Meghan dans le New York Times

Les Sussex se font plus précis à propos de leur nouveau projet dans les pages du New York Times. Cités par l’AFP, ils expliquent vouloir démocratiser l’idée d’investir auprès de partenaires responsables. "Dans le monde d'où je viens, on ne parle pas d'investissement (...) On n'a pas le luxe d'investir, cela paraît tellement chic", souligne Meghan qui dit avoir entendu parler d’Ethic par des amis. "Mon mari dit depuis des années 'si seulement il y avait un endroit qui corresponde à nos valeurs, on pourrait y mettre son argent'", ajoute-t-elle.

Depuis leur installation aux États-Unis, les parents d'Archie et Lilibet ont signé de juteux contrats avec Netflix et Spotify tout en lançant plusieurs initiatives caritatives. Leur réponse est déjà toute trouvée à ceux qui les accusent de capitaliser sur une famille royale qu'ils ont choisi de déserter. Harry a annoncé qu'il reverserait une partie des futurs bénéfices de ses mémoires, à paraître en 2022, à une association qui lui est chère. S'ils n'ont plus le titre d'altesses royales, les Sussex ont bien mérité celui de rois de la comm'.

Delphine DE FREITAS

