Ariana Grande : la renaissance

Comédienne à ses débuts, Ariana Grande s'est lancée dans la musique en 2013. Depuis, elle a vendu plus de trois millions d'albums. En 2017, sa vie bascule puisque le 22 mai, jour de son concert à Manchester, un attentat meurtrier a eu lieu. Une expérience qui a beaucoup marqué la chanteuse. En guise de thérapie, elle a repris le chemin des studios et a vient de sortir un nouveau titre "God is a woman", qui totalise déjà près de 40 millions de vues sur internet. Son prochain album "Sweetener", sortira quant à lui, le 17 août prochain.



