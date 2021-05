Ariana Grande s'est mariée en secret avec un agent immobilier

Ils sont parvenus à garder le secret jusqu'au bout. La chanteuse américaine Ariana Grande a épousé son fiancé Dalton Gomez le 15 mai, au cours d'une cérémonie intime. "C’était un mariage petit et intime, il y avait moins de 20 personnes. L’assemblée était heureuse et pleine d’amour. Le couple et leurs familles ne pourraient pas être plus heureux", a confirmé le porte-parole de la chanteuse au magazine People.

D'après TMZ, la chanteuse âgée de 27 et l'agent immobilier de 25 ans ont célébré leur union dans la propriété de d'Ariana Grande, à Montecito. Une ville de Californie prisée des stars puisque c'est là où Meghan Markle et le prince Harry ont posé leurs valises. Une bonne nouvelle qui a surpris tout le monde puisque le couple, qui avait annoncé ses fiançailles juste avant Noël sur Instagram, avait révélé en avril dernier qu'il préférait attendre le début de l'été pour se marier, si les conditions sanitaires le permettaient.