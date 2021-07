Ashton Kutcher et Mila Kunis ne lavent leurs enfants "que quand ils sont sales" Les acteurs Ashton Kutcher et Mila Kunis, mariés depuis 2015, sont parents de deux enfants. − Jesse Grant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

HYGIÈNE CORPORELLE – Les acteurs, parents de deux enfants, ont relancé le débat sur les règles d’hygiène de base en partageant le quotidien de leur petite famille dans la salle de bains. Alors, faut-il ou pas prendre une douche tous les jours ?

Ils ont échangé comme le feraient des amis. Sans s’imaginer que cinq petites minutes de discussion informelle alimenteraient la machine médiatique. Invités du podcast Armchair Expert, animé par Dax Shepard et Monica Padman, Mila Kunis et Ashton Kutcher en sont venus à parler de leurs rituels dans la salle de bains. L’actrice a commencé par expliquer qu’elle "ne lavait pas son corps au savon tous les jours", sauf ses parties intimes et ses aisselles. Idem pour son époux, son ancien amoureux dans That’s 70s Show, qui, à part ces zones, "ne lave jamais le reste". Si elle se lave le visage "deux fois par jours", lui ne le fait qu’après ses séances de sport.

Les dermatologues divisés sur la question

Mila Kunis, née en Ukraine, se souvient que petite, elle ne se douchait pas beaucoup car "elle n’avait pas d’eau chaude" chez elle. "Mais quand j’ai eu des enfants, je ne les ai pas lavés tous les jours non plus. Je n’étais pas le genre de parent qui donnait le bain à ses nourrissons", précise la mère de Wyatt, 6 ans, et Dimitri, 4 ans. Ashton Kutcher est, lui, plus radical sur la propreté de leurs bambins. "Si vous voyez qu’ils sont sales, lavez-le. Sinon, il n’y a pas d’intérêt", souligne-t-il. Des commentaires qui ont évidemment beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

Car oui, affirmer haut et fort qu’on ne se lave pas tous les jours laisse tout de suite penser, dans l’imaginaire collectif, qu'on est sale. On ne compte plus le nombre d’articles interrogeant les spécialistes sur un sujet aussi brûlant qu’une bonne douche. À quelle fréquence et comment doit-on se laver ? Les médecins semblent plus que partagés sur la question. L’Association américaine de dermatologie a tendance à donner raison à Mila Kunis et Ashton Kutcher quant à l'hygiène qu'ils ont choisie pour leurs bambins, recommandant que les 6-11 ans prennent une douche "au moins une à deux fois par semaine", puis une fois par jour à l’adolescence.

Sauf que d’autres estiment que la fréquence de vos douches dépend du corps et du mode de vie de chacun, certains soulignant que se laver tous les deux à trois jours serait suffisant. L’idée étant de ne pas abîmer une peau déjà fragilisée par la pollution. "Le problème des toilettes trop fréquentes, c’est qu’on utilise des savons qui détruisent le film hydrolipidique qui est en fin de compte le manteau de la peau. Le fait de trop nettoyer assèche", notait en 2017, pour LCI, la dermatologue Claire Geoffray. Faut-il, alors, se passer de savon comme Mila Kunis ? Non plus, selon certains dermatologues. Car une toilette sans savon n’enlève pas plus le sébum, corps gras naturel, que les cellules épidermiques mortes accumulées au fil de la journée. Attention, donc, à privilégier des produits moins agressifs comme du savon surgras et à veiller à ne pas utiliser d'eau trop chaude.

Delphine DE FREITAS

