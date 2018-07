"Au bout de nos rêves", le nouvel album des Kids United

Les Kids United sont de retour avec leur nouvel album "Au bout de nos rêves", qui sortira le 17 août prochain. Après trois ans de succès, le groupe initial s'est séparé pour laisser la place à une nouvelle génération. Gloria, Dylan, Valentina, Nathan et Ilyana, qui succèdent à Gabriel, Nilusi, Esteban et Erza, sont tous des talents repérés dans l'émission The Voice Kids sur TF1. Ils ont entre 9 et 14 ans et servent de grandes causes, car une partie des bénéfices des concerts et des ventes de disques est reversée à l'Unicef.



