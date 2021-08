Au procès de R. Kelly, un homme l'accuse d'abus sexuel dans sa jeunesse.

"Il m'a demandé ce que je serais prêt à faire pour la musique." À son tour, un homme accuse le rappeur américain R.Kelly d'agression sexuelle. Aujourd'hui trentenaire, l'individu, qui a fait partie de l'entourage du musicien, est lui-même poursuivi devant la justice américaine et a plaidé coupable en 2021 de tentative de corruption d'une femme potentiellement témoin au procès. Présenté au tribunal sous le pseudonyme de Louis, il a expliqué avoir agi ainsi parce qu'il craignait que cette femme, dont l'identité n'a pas été révélée, soit en possession de vidéos d'ébats sexuels entre lui et le chanteur.

Ce témoin ne fait pas partie des victimes, toutes des femmes, dont certaines mineures, identifiées dans l'acte d'accusation contre R. Kelly, le chanteur aujourd'hui âgé de 54 ans, connu dans le monde entier pour son tube I believe I can fly. Depuis le début du procès, plusieurs femmes ont déjà témoigné de l'emprise qu'exerçait le chanteur sur elles et les procureurs ont convoqué plusieurs témoins pour renforcer leur portrait d'un prédateur humiliant et violent. L'une des victimes présumées du chanteur R. Kelly a assuré dans un témoignage jeudi que ce dernier affirmait que les artistes "de génie" pouvaient se comporter comme il leur plaisait et s'était comparé au chanteur Jerry Lee Lewis, qui avait épousé une adolescente de 13 ans