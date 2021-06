16,34 millions de téléspectateurs ont assisté à la défaite de la France

Ce match riche en émotions, conclu par une séance de tirs au but (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.) et l'élimination des Bleus à Bucarest, a permis à TF1 d'enregistrer une part d'audience de 63,3%. Un pic a même été enregistré avec plus de 18 millions de personnes à l’approche de la fin des 90 minutes réglementaires.

"Vous imaginez la tristesse que l'on peut ressentir avec ce scénario un peu fou", a réagi Didier Deschamps, au micro de TF1. "On a été au bout de forces pour mener 3-1. En dix minutes, on a été gagné par un peu de fébrilité qui a remis les Suisses sur les bons rails. Les penalties, c'est toujours cruel pour une équipe. Malheureusement, c'est pour nous. Aujourd'hui, on est du mauvais côté. Même si ça fait mal, il faut l'accepter. C'est le foot, ça reste du foot quand même. C'est surtout qu'on ne méritait pas plus", a admis l'entraineur de l'équipe de France qui dit assumer ses "responsabilités".

"Quand ça gagne, le mérite revient avant tout aux joueurs, quand ça perd, c'est la faute du sélectionneur. Je suis triste comme l'ensemble du groupe", concède-t-il.