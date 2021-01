AUDIO – Découvrez "Maintenant", l’hymne 2021 des Enfoirés écrit par Slimane

"Je te tiens, tu me tiens… Celui qui donne a raison. Je te tiens par la main, ce soir on est à la maison", chantent Soprano, Florent Pagny, Zazie et les autres artistes avant de lancer un "allez" que le public aurait dû reprendre en chœur à la fin du spectacle cette année.

Le refrain est aussi fédérateur qu’entêtant. Les Enfoirés ont mis en ligne "Maintenant", leur nouvel hymne qui lance leur 32e année aux côtés des Restos du cœur. Vitaa ouvre le bal, suivi de Patrick Bruel et Vianney qui rejoint la troupe cette année après avoir composé l’hymne "On trace" il y a deux ans.

Mais "compte tenu des dernières annonces gouvernementales et d’un contexte sanitaire incertain, les concerts des Enfoirés 2021 se joueront sans public", a prévenu le mois dernier l’organisation. De quoi rendre ce nouveau single d’autant plus important. Signée Slimane, Yaacov Salah et Meir Salah, la chanson est disponible depuis ce lundi 11 janvier sur toutes les plateformes numériques. Une écoute et un téléchargement, c’est l’assurance de voir la somme reversée à l’association qui est privée cette année de la recette de la billetterie des spectacles.