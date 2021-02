Avant le Super Bowl, The Weeknd explique (enfin) sa drôle de transformation physique

Depuis le clip de "Blinding Lights", sorti en novembre 2019, le chanteur raconte avoir voulu raconter l’histoire de son personnage "au fur et à mesure qu’il atteint un niveau de danger et d’absurdité extrême". Et lorsqu’on lui demande d’expliquer pourquoi il n’a pas hésité à apparaître de plus en plus laid au fur et à mesure que l’album After Hours cartonnait, il réplique : "Vous pouvez en conclure que je considère qu’être attirant est moins important pour moi qu’une histoire convaincante."

Défiguré ou pas, The Weeknd a d’ores et déjà rendez-vous avec ses fans français. Il se produira les 18, 19, 20 octobre et 13 novembre 2022 à l’AccorHotels Arena, à Paris, le 22 octobre à Bordeaux, le 29 octobre à Bordeaux et le 12 novembre à Lyon.