Avec "Encanto", Disney vous invite en Colombie pour les fêtes de fin d’année

Et on ne peut en effet qu’être envoûté par les premières images dévoilées ce jeudi 8 juillet. Des couleurs foisonnantes à la musique latine qui rythme la bande-annonce, tout résonne comme une invitation au voyage. Une touche fantastique en plus.

Chacun des habitants de la casa Madrigal se plaît à afficher son talent. Il y a celle qui a une force surhumaine, celle qui fait pousser des fleurs partout où elle le souhaite, celui qui peut prendre l’apparence de n’importe qui ou encore celui qui communique avec les animaux. Et puis il y a Mirabel, "la seule des Madrigal qui n’a aucun don". "Avec ou sans pouvoir, je suis aussi exceptionnelle que le reste de ma famille", assure-t-elle sans vraiment sembler convaincue. Derrière ses lunettes rondes et vertes, la jeune femme aux cheveux bouclés pourrait bien se frayer une place de choix dans le cœur des enfants.

Réalisé par Byron Howard (Zootopie, Raiponce), Jared Bush (Zootopie, Vaiana) et Charise Castro Smith - qui en signent tous deux le scénario - Encanto a nécessité cinq ans de travail et rendra hommage à la culture colombienne sous toutes ses formes. La musique sera l’un des éléments clés du film. Disney a convaincu la superstar colombienne Carlos Vives de donner de la voix et a confié la confection des chansons originales au brillant Lin-Manuel Miranda (Hamilton, D’où l’on vient). Autant de raisons de hurler "Me encanto" ("ça me plaît"), comme on peut l'entendre dans la bande-annonce - jusqu'à la sortie en salles le 24 novembre.