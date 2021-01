Avec "Le Tigre blanc", Netflix nous fait rugir de plaisir

Mange ou fais-toi dévorer. Telle est la maxime du Tigre Blanc, qui arrive ce vendredi sur Netflix. Adaptation du best-seller de l'écrivain indien Aravind Adiga, lauréat du Prix Booker en 2008 (l'équivalent britannique du prix Goncourt français), le film raconte l'incroyable ascension sociale de Balram, un chauffeur indien issu d'une caste d'intouchables qui devient entrepreneur à succès à Bangalore.

Très loin des productions made in Bollywood qui renvoient une image folklorique de l'Inde, le film réalisé par Ramin Bahrani (qui, pour la petite histoire est un ami de fac d'Aravind Adiga), nous plonge dans la dure réalité du pays dans les années 2000. "En vous narrant l'histoire de ma vie, je vais vous raconter la vérité sur l'Inde. Et gratis", explique Balram en voix off dès l'ouverture du film, alors qu'il s'adresse au Premier ministre chinois en visite dans son pays "L'Amérique, c'est le passé. L'Inde et la Chine, c'est le futur", prévient-il.