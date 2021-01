Avec Olivia Rodrigo, l’écurie Disney a-t-elle trouvé sa prochaine Selena Gomez ? Olivia Rodrigo, 17 ans, est l'héroïne de la série Disney+ "High School Musical : The Musical - The Series". − Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Star de la série "High School Musical" sur Disney+, l'adolescente de 17 ans débute 2021 avec la sortie de son tout premier single ce vendredi 8 janvier. Une étape presque logique pour celle qui collabore depuis déjà quatre ans avec la marque aux grandes oreilles.

Son nom a occupé la tête des tendances Twitter une grande partie de la journée. Suffisamment intrigant pour s’intéresser à celle qui a tant fait parler sur le réseau social ce vendredi 8 janvier. Olivia Rodrigo n’a pas encore 18 ans et déjà une popularité à toutes épreuves glanée grâce à un rôle qui a "bouleversé sa vie". Suivie par plus de 2,3 millions de personnes sur Instagram, la Californienne née en 2003 est l’héroïne de la série Disney+ inspirée de la saga High School Musical. Dans High School Musical : The Musical – The Series, elle incarne la jeune Nini. Une adolescente à la voix d’or qui n’a qu’un objectif : participer à la version comédie musicale du film avec Zac Efron que prépare la troupe de théâtre de son lycée.

Premier film à 12 ans, première série Disney à 13 ans

On serait tenté de la comparer à Vanessa Hudgens, l’interprète de Gabriella dans la saga musicale des années 2000. Mais c’est avec une autre icône Disney que le parallèle se fait naturellement. Comme Selena Gomez, Olivia Rodrigo a fait ses armes sur Disney Channel. En 2016, la chaîne câblée de la firme aux grandes oreilles diffuse son premier film - Grace Stirs up success, tourné l’année précédente – et lui offre sa propre série, Frankie & Paige.

L’aventure Disney Channel dure trois ans pour Olivia Rodrigo qui dans la foulée s'exporte sur Disney+ pour marcher dans les pas des héros de High School Musical. Fait rare, la production lui demande l’autorisation d’utiliser une des chansons qu’elle a écrites "dans sa chambre, pendant les dernières semaines de son année de seconde". Plus que les titres cultes de HSM, c’est "All I want" qui résonne auprès du public. Le clip est visionné plus de 29 millions de fois sur YouTube. Un succès qui lui permet de signer avec une maison de disques pour sortir ses propres compositions. Comme Selena Gomez avant elle.

Ce vendredi 8 janvier, Olivia Rodrigo a dévoilé le premier extrait de son futur EP - explication du nombre grandissant de recherches sur Twitter. Elle qui se définit comme "une grande fan de Taylor Swift" semble avec suivi les traces de son idole avec un morceau pop d’une grande douceur où seul le piano vient rivaliser avec sa voix grave. Un morceau intitulé "Drivers license" – permis de conduire, qu’elle a obtenu en juillet – dans lequel elle évoque une rupture difficile. "J’ai toujours aimé raconter des histoires et écrire des chansons est le parfait moyen de les transmettre d’une manière très vulnérable et personnelle", explique-t-elle sur son site Internet.

Une adolescente engagée pour des médias plus inclusifs

Du haut de ses 17 ans, Olivia Rodrigo prend son rôle d’exemple très à cœur. Elle est notamment engagée auprès du Geena Davis Institue on Gender in Media, association fondée par l’actrice Geena Davis pour promouvoir plus d’équité ainsi qu’une meilleure représentation dans les films et séries. Le slogan de l’institut ? "Si elle peut le voir, alors elle peut l’être". En interview, l’adolescente loue les storylines LGBTQIA+ de sa série High School Musical et n’oublie pas de parler de ses origines familiales. Pour Disney Channel en 2017, elle avait ainsi raconté comment son grand-père avait quitté seul les Philippines pour s’installer aux États-Unis.

"Si j’utilise les réseaux sociaux, c’est essentiellement pour que les gens me voient telle que je suis et sachant qu’ils peuvent s’identifier à ce que je traverse ou ce que j’aime", assure-t-elle à V Magazine. Une soif d’authenticité que Selena Gomez n’aurait pas reniée et qui pourrait bien rendre Olivia Rodrigo plus populaire encore. Gardez l'œil bien ouvert, l'ado star est loin d'avoir chanté son dernier mot.

Delphine DE FREITAS