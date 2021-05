Avec "Sexify", Netflix part en quête du plaisir féminin et c'est franchement jouissif

Certains la comparent déjà à Sex Education. Oui, Sexify parle de sexe et en parle bien. Mais contrairement à son homologue britannique, la série venue de Pologne a décidé de s’intéresser au seul et unique plaisir féminin. Une petite révolution dans le paysage audiovisuel, d’autant plus que cette création originale Netflix est produite dans un pays ultra-conservateur où l’avortement est désormais quasi-interdit et où des communes ont instauré des "zones sans idéologie LGBT".

En réponse à ces politiques archaïques, Sexify utilise comme arme un récit aussi léger que percutant porté par des personnages un poil caricaturaux, mais terriblement honnêtes. À l'opposé de l'abomination 365 DNI, aussi disponible sur Netflix, qui faisait l'apologie de la culture du viol pendant deux heures.