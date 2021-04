Avec son twerk, Glenn Close mène la danse des moments les plus fous des Oscars

Daniel Kaluuya aussi a dû se demander pourquoi il avait emprunté une pente glissante lors de son discours de remerciements. Sacré meilleur acteur dans un second rôle pour Judas and the Black Messiah, le Britannique a remercié ses parents de l’avoir fait venir au monde. "Ma mère et mon père… Ils ont couché ensemble. C’est super ! Je suis là !", a-t-il lâché depuis un parterre hollywoodien. À Londres, la réaction de ses proches a été bien différente. Alors que sa mère se demande "de quoi il parle", sa sœur est visiblement très embarrassée et se met carrément la tête dans les mains.

Interrogé en coulisses après sa victoire, Daniel Kaluuya a reconnu que tout ça était "simplement sorti de sa bouche". Et que sa mère "allait probablement lui envoyer un sms". "Je pense qu’elle ne va pas être très contente. Mais elle sera cool, elle sera cool. Elle a de l’humour et elle aime qu’on se taquine", a-t-il poursuivi tout en glissant qu’il allait "éviter son téléphone pendant un petit moment". Autre discours, autre phrase surréaliste. Alors qu’elle acceptait l’Oscar de la meilleure actrice, Frances McDormand a émis l’idée d’ouvrir un karaoké en pleine cérémonie. "On ne m’a pas posé la question mais s’ils l’avaient fait, j’aurais dit karaoké. Parce que vous avez des voix comme celles de Leslie (Odom Jr., nommé pour One Night in Miami) et Marcus (Mumford, musician et époux de Carey Mulligan) vous devriez avoir un bar à karaoké", a-t-elle déclaré.