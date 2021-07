Avignon donne le coup d'envoi de son festival, mais garde un œil sur le Covid

Autre bonne nouvelle tombée fin juin, la jauge à 100% sera maintenue pour toutes les salles. "Ce n'était pas gagné, on avait contingenté des places, on n'avait vendu que 40% des places", explique le directeur du festival. "C'est une renaissance, d'autant que cette année, il y a 20.000 places de plus à la vente, 35 levers de rideau en plus. Et dès l'ouverture des guichets, on a eu un enthousiasme du public inouï".

Avec 21 lieux et 50 spectacles, le festival dit "in" se dit prêt, tout comme le "off", qui se tient parallèlement à la manifestation officielle. Les deux représentent une manne pour la ville, avec un poids économique estimé à près de 65 millions d'euros. "C'est un peu la course pour tout le monde, mais on est soulagé que le festival se tienne", déclare à l'AFP Sébastien Benedetto, président de l'association qui gère le "off", considéré comme le plus grand marché de spectacle vivant en France. Il se félicite aussi de la jauge à 100%, chose à laquelle il ne "croyait pas du tout en mai". "On avait un peu d'appréhension par rapport au public, mais petit à petit on est rassuré, car on vend pas mal de billets et de cartes d'abonnements", autant qu'en 2019, précise-t-il.