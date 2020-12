Victime de violences conjugales, Aya Nakamura avoue qu’elle a eu "un peu honte"

C’est l’icône de toute une génération. Invitée de Léa Salamé sur France Inter dans le podcast Femmes puissantes, Aya Nakamura a accepté d’évoquer les violences conjugales dont elle a été victime de la part d’un ancien compagnon. L’affaire avait été révélée au printemps 2019 par un blogueur et la chanteuse l’avait confirmée en postant sur Instagram une photo de son visage tuméfié… avant de l’effacer presque aussi vite.

"Je l’ai publiée sans forcément attendre quoi que ce soit et quand j’ai vu tout ce qu’il se passait, les médias qui avaient tout repris, je me suis dit 'non je ne veux plus'", a-t-elle confié à la journaliste. "J'avais quand même un peu honte. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi. Je l’ai publiée pour montrer que moi aussi, ça m’était arrivé. Mon copain de l’époque m’avait tabassée."