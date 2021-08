"Bac Nord" : le polar marseillais avec Gilles Lellouche prend la tête du box-office

La polémique n’a pas desservi Bac Nord. Accusé de faire le jeu de l’extrême-droite lors du dernier Festival de Cannes, et par plusieurs critiques ciné à sa sortie mercredi dernier, le film de Cédric Jimenez attire les foules. Avec 363.015 entrées en cinq jours, ce polar qui raconte le quotidien d’une bande de flics confrontés à la violence des quartiers nord de la cité phocéenne réalise le meilleur démarrage parmi les nouveautés de la semaine. Il s’agit du troisième meilleur démarrage de l’année pour un film français.

Bac Nord prend du même coup la tête du box-office, devançant deux films d'animation : Baby Boss 2 et La Pat' Patrouille, avec respectivement 274.092 et 248.533 entrées. À la quatrième place, on retrouve OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire avec 184.000 entrées supplémentaires, lui permettant de franchir la barre symbolique du million de spectateurs. Un cap déjà atteint par Kaamelott puisque le film d'Alexandre Astier puisqu’avec 136.000 spectateurs supplémentaires cumule déjà plus de 2,2 millions de spectateurs.