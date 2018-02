Bachelot : "Familles, je vous hais ! Foyers clos, portes refermées, possessions jalouses du bonheur"

Le testament de Johnny Hallyday, qui prévoit de léguer la totalité des biens du défunt chanteur à sa veuve Laeticia, a mis fin à l'union sacrée chez les Hallyday. Déshérités, ses deux premiers enfants, Laura Smet et David Hallyday, contre-attaquent et ont suscité un grand intérêt médiatique autour de ce drame familial. Cette affaire reflète-t-elle certaines vérités sur les relations familiales au quotidien ?



