Bain de foule polémique : Miss France reconnaît que l’organisation lorraine a été "un peu débordée"

Quatre jours plus tôt, la Normande de 23 ans se trouvait dans un centre commercial de Moselle où les badauds se sont déplacés en masse pour tenter de l’apercevoir. Si la jeune femme se trouvait bien isolée sur son estrade, ce n’était pas le cas des curieux qui étaient collés les uns aux autres sans pouvoir vraiment respecter de distanciation physique. De quoi irriter alors que l’épidémie de coronavirus reprend dans la région Grand Est et que les restaurants, bars et lieux culturels sont fermés.

Je n’avais pas la main mise sur l’organisation. On a respecté le plus possible les gestes barrières - Amandine Petit dans Quotidien

Mais Amandine Petit l’assure, "les gens étaient heureux de venir ici". "Je n’avais pas la main mise sur l’organisation. On a respecté le plus possible les gestes barrières. On avait la sécurité qui était présente, on avait les autorisations pour. J’avais un plexi, je portais un masque", a-t-elle martelé. Le centre commercial qui l’a accueillie samedi a lui "présenté ses excuses", "notamment aux autorités sanitaires et au personnel de santé de notre département, qui font chaque jour un travail formidable". Citée par Le Républicain Lorrain, la direction de B’Est promet que "plus aucune manifestation de cette ampleur ne sera organisée tant que la situation sanitaire ne sera pas revenue à la normale".