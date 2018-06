Banksy et Robert Del Naja de Massive Attack sont-ils une seule et même personne ?

A ce jour, Banksy n’a jamais pris la parole en public, encore moins posé pour les photographes. En 2008, "The Mail on Sunday" affirme qu’il n’est autre que Robin Gunningham, un artiste originaire de Bristol. Originaire de la classe moyenne, il aurait fréquenté enfant un certain 3D, alias Robert Del Naja, le futur leader du groupe Massive Attack qui exerçait lui aussi ses talents sur les murs de la ville. Le hic, c’est que cette longue surréaliste, ponctuée de témoignages divers, se termine en queue de poisson lorsque le journaliste se rend chez les parents supposés de Gunningham. Et qu’ils affirment ne pas connaître la personne qu’on leur montre sur la photo. L’article est toujours en ligne, et il est assez surréaliste. S’agirait-il d’un coup monté par Banksy lui-même ?





En 2010, Banksy réalise "Faites le mur !" ("Exit Through The Gift Shop !" en VO), un documentaire semi-parodique sur Thierry Guetta, un Français installé à Los Angeles qui se présente comme le cousin de l’artiste français Invader, fasciné par… Banksy. Les deux hommes finissent par se rencontrer. L’artiste est masqué, la voix brouillée, et recommande à son admirateur de se mettre lui-même au street art, donnant naissance à un certain Mr. Brainwash. Le film, qui se veut une critique du business de l’art contemporain, est ponctué d’interviews de personnalités parmi lesquelles… Robert Del Naja, de Massive Attack.