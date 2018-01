Quel(s) livre(s) lire et quelle(s) chanson(s) écouter pour être aussi cool que Barack Obama ?

Si vous vous demandez à quoi peut bien ressembler la nouvelle vie de Barack Obama, hé bien, hormis ses engagements et ses conférences, d'un point de vue culturel, peu de choses ont changé pour l'ancien président américain. On se souvient que durant sa présidence, il publiait régulièrement ses playlists et évoquait souvent ses coups de coeur en terme de musique et de litterrature.





Pour perpétuer cette tradition, Barack Obama a publié ses morceaux préférés et ses livres favoris de l'année écoulée et sans surprise - car on commence à connaître ses goûts - on retrouve du Kendrick Lamar, du Travis Scott, du Franck Ocean ou encore du Sza et du Camilla Cabello.