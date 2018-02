Bataille judiciaire autour de la succession de Johnny Hallyday : quels sont les scénarios envisageables ?

La bataille judiciaire pourrait être longue. Alors que Laura Smet et David Hallyday ont décidé lundi de "se battre" et de contester devant les tribunaux le testament de leur père Johnny Hallyday, qui les dépouillerait d’héritage au seul profit de Laeticia Hallyday, cette dernière a, quelques heures plus tard, déclaré publiquement son "écœurement". Néanmoins "sereine", elle se dit déterminée à "faire respecter le travail et la mémoire de son mari". L’ambiance promet d’être lourde tout au long de la succession et, ce, d’autant plus, vu le nombre d’arguments à faire valoir de part et d’autre. Il faut dire que les enjeux sont conséquents.





Outre l’évidente importance symbolique d’un legs parental, des "souvenirs personnels", il est ici question de droits d’auteur et de (potentiels) droits à l’image conséquents. Sans oublier un joli patrimoine immobilier (notamment les maisons de Marnes-la-Coquette, Saint-Barthélemy et Los Angeles). Assez pour que les deux premiers enfants du taulier se décident à passer par la case justice, arguant que dispositions testamentaires paternelles, rédigées en vertu du droit californien, "contreviennent manifestement aux exigences du droit français". De fait, comme nous l’indique Pierre Hourcade, avocat au barreau de Paris et de Californie, la loi du "Golden State" permet au testateur de faire "absolument ce qu’il veut". Quand, en France, le principe "de réserve héréditaire" prévoit un minimum défini aux "héritiers réservataires", malgré des vœux éventuellement différents.