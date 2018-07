"Bella Ciao", "X", "One Kiss"... Quels seront les tubes de l'été 2018 ?

Après le succès en 2017 du titre "Despacito" de Luis Fonci, écouté à plus de 5 milliards de fois sur Internet, on part à la recherche des tubes de l'été 2018. La plateforme de streaming Spotify essaie notamment de les prédire via plusieurs paramètres. Pour le classement mondial, "Nice for what" de Drake est en passe de devenir numéro un tandis que les Français préfèrent plutôt le duo de Nicky Jam et de J. Balvin baptisé "X". En tout cas, le match est lancé. Découvrez en images les autres titres en lice.



Ce vendredi 6 juillet 2018, Karima Charni, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente les titres en course pour devenir le tube de l'été 2018. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 06/07/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.