"Belle et Sébastien 3" sort en salle ce mercredi 14 février

"Belle et Sébastien" est un film d'aventure basé sur la série des années 60, signée Cécile Aubry. Les deux premiers volets de la saga ont été un franc succès et le dernier est en bonne voie. Et pour cause, Clovis Cornillac, qui en est le réalisateur mais qui y joue également, s'est approprié l'histoire pour en faire un film rempli d'émotions, de rire et de nostalgie. "Belle et Sébastien 3" est dans les salles obscures dès ce mercredi 14 février.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.