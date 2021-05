Ben Affleck aussi galère sur les sites de rencontre d’après cette vidéo virale

LOVE HURTS – Une jeune femme a raconté sur TikTok comment elle avait éconduit l’acteur américain sur un site de rencontres en pensant – à tort – qu’il ne s’agissait pas de lui. Une séquence déjà visionnée plus de 2,9 millions de fois sur son compte et des milliers d’autres sur les divers réseaux sociaux où elle a été partagée.

A-t-on plus de chances de trouver l’amour quand on est une célébrité ? Ben Affleck vous répondra sans doute que non. Depuis son divorce avec Jennifer Garner en 2018, la vie sentimentale de l’acteur américain régale la presse internationale qui a trouvé largement de quoi se mettre sous la dent cette semaine à son sujet. Il y a d’abord eu ces photos le montrant en train d’arriver chez son ex, fraîchement célibataire, Jennifer Lopez. Puis il y a eu cette vidéo venant prouver qu’il a beau avoir joué Batman, il galère tout autant que ses fans sur les sites de rencontres.

Nivine, pourquoi as-tu retiré ton like ? C’est moi ! - Ben Affleck

Tout est parti du compte TikTok de Nivine Jay qui a posté, lundi 3 mai, un court montage racontant son rendez-vous manqué avec l’acteur de 48 ans. La jeune femme, qui semble vivre à Los Angeles d’après son compte Instagram, explique avoir matché avec Ben Affleck sur le site très select Raya. "J’ai cru que c’était un imposteur donc j’ai supprimé mon like et il m’a envoyé une vidéo sur Instagram", écrit-elle avant de partager le clip en question. "Nivine, pourquoi as-tu retiré ton like ? C’est moi !", lui lance alors le comédien, visiblement déçu.

L’histoire ne dit pas quand ce rendez-vous manqué s'est produit. Ben Affleck, qui a partagé la scène du grand concert Vax Live avec le prince Harry, s’est séparé en début d’année de l’actrice Ana de Armas. En octobre 2019, le héros de Justice League s’était amusé des spéculations des médias sur sa vie amoureuse. "Ok, vous m’avez eu. J’ai des rendez-vous", avait-il indiqué sur Instagram avant d’inviter la presse à se concentrer sur "les choses qui sont vraiment importantes". Il avait ainsi évoqué le rôle de l’association The Midnight Mission qui venait en aide aux alcooliques, comme lui, sur le chemin de la guérison. Il avait même demandé au site Raya d’y aller de sa donation. Et s’il rebondissait de la même manière après la publication de la vidéo dont la propagation a totalement échappé à celle qui l'a tournée ?

Delphine DE FREITAS

