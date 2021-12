Ben Affleck "a commencé à boire" car il se sentait "piégé" dans son mariage avec Jennifer Garner

"Je me disais 'Je ne peux pas partir' à cause de mes enfants, mais je ne suis pas heureux. Qu’est-ce que je fais ? Ce que j’ai fait, c’est boire une bouteille de scotch et m’endormir sur le canapé. Ce qui n’était pas la solution au final", poursuit-il, cité par People. L’an dernier, il avait raconté au même magazine qu’il buvait "pour éviter les sentiments douloureux". Jennifer Garner a longtemps soutenu Ben Affleck sur la voie de la guérison, l’accompagnant elle-même à plusieurs reprises en centre de désintoxication. Et ce, pas plus tard qu’il y a trois ans au moment où le couple finalisait son divorce.