VIDÉO - "Le confinement a co-produit l'album..." : Bénabar, un "indocile heureux" toujours dans l'air du temps

C'est son neuvième album. À 51 ans, Bénabar est de retour avec "Indocile Heureux" et il nous avait manqué. Celui que l'on considère souvent comme le dépressif de la chanson française a profité du confinement pour retravailller son nouvel opus : "Le confinement, il a un peu co-produit l'album. On avait terminé avant et plutôt que d'être dans l'attente, j'ai proposé qu'on refasse des chansons. On a réouvert l'album et on l'a repris", relate-t-il à LCI.

Mais alors est-ce l'album du renouveau ? "C'est tout à fait cliché", nous répond-il : "Pour moi, c'est pas du tout le renouveau parce que c'est la continuité de ce que je fais depuis 25 ans maintenant... Si ma carrière était un livre, c'est un chapitre de plus"