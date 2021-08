Benedict Cumberbatch pleure la mort d’Una Stubbs, sa partenaire dans "Sherlock"

"Nous avons non seulement perdu une incroyable actrice mais aussi une amie méchamment drôle, élégante, classe, gracieuse, bienveillante, gentille et fidèle", écrit son agent citée par le Guardian , louant une carrière "si incroyablement variée".

Les téléspectateurs gardent en mémoire ses apparitions dans Sherlock, la série de la BBC. Elle jouait Mrs Hudson, la propriétaire de l’appartement du célèbre détective incarné par Benedict Cumberbatch. "C’était une joie de travailler avec elle, de rire avec elle et de la faire rire", a déclaré le comédien à l’agence PA. "Elle était si humble et pourtant si douée. Elle illuminait la pièce et manquera énormément à tous ceux qui ont été assez chanceux de la connaître", a ajouté celui qui l’avait rencontrée alors qu’il n’était qu’un enfant. Car Una Stubbs était une amie de sa mère Wanda Ventham, souligne la BBC .

Danseuse de formation, elle décroche son premier rôle au cinéma en 1963 dans la comédie musicale Vacances d’été aux côtés du chanteur Cliff Richard. Deux ans plus tard, elle s’impose dans la sitcom Till death do us part dans laquelle jouera pendant dix ans. Son CV compte plus de 76 rôles, essentiellement à la télévision. Elle a figuré au générique du feuilleton EastEnders, sorte de Demain nous appartient britannique diffusé depuis 36 ans outre-Manche. Una Stubbs était également une femme de théâtre, aussi à l’aise avec un texte de Shakespeare qu’avec les grands succès du West End. Mère de trois garçons, elle n’avait plus tourné depuis 2017.