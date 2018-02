Bénévoles, ils montent le spectacle de leur ville

Connue pour ses spectacles aux allures de grosses productions, l'association "Les Tréteaux Lyriques" vient de fêter ses 50 ans d'existence. Cette troupe de chanteurs est exclusivement composée de bénévoles. L'une de nos équipes a pu suivre ces artistes, tous amateurs et passionnés, pendant plusieurs semaines avant leur représentation dans une grande salle de la région parisienne.



