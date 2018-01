Bertrand Cantat : le festival "Les Escales" annule un concert du chanteur

Bertrand Cantat ne fera pas "Escales" à Saint-Nazaire. Le festival, qui se déroule fin juillet, a annoncé ce lundi l'annulation du concert. En cause : la fronde du maire de la ville, qui s'est opposé à la venue du chanteur, contre l'avis des organisateurs de l'événement.





David Samzun, l'édile de Saint-Nazaire, a publié vendredi une lettre ouverte dans laquelle il a exprimé sa "totale désapprobation quant à la programmation de ce concert". Pour justifier sa décision, il évoque notamment "le long chemin qui reste à parcourir pour protéger les droits des femmes et parfois, tout simplement, leur vie et leur sécurité." Avant d'ajouter : "Nous sommes attachés à ce que le festival reste un espace de convivialité où la mixité, le vivre ensemble et les valeurs humanistes restent au cœur de notre projet".