Betta Lemme : "Pour moi, Dalida représente la ténacité et sa musique rassemble, donc qu'on me compare à elle, c'est vraiment cool"

Betta Lemme, une ancienne mannequin d'origine italienne, native de Montréal et vivant à New-York, est en passe de devenir la nouvelle Dalida. A la fois auteur, compositeur et interprète, elle chante en français, en anglais et en italien. Elle a commencé le piano il y a deux ans et cartonne avec son EP de trois titres. Son premier clip "Bambola" a déjà attiré plus de 20 millions de vues sur YouTube. Sa musique est un mélange des tubes des sixties avec une touche de pop moderne. La belle chanteuse prépare actuellement son premier album, prévu pour l'année prochaine.



Ce lundi 30 avril 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente Betta Lemme, la Dalida des temps modernes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 30/04/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.