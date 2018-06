Beyoncé et Jay-Z : les VRP du Louvre

Depuis sa mise en ligne, la vidéo de Beyoncé et Jay-Z, tournée au Louvre, a déjà été vue plus de 30 millions de fois. En effet, le musée parisien a autorisé le couple le plus puissant de l'industrie du disque à tourner un clip au milieu de ses tableaux. Le lieu s'est offert une exposition planétaire par un canal peu classique.



