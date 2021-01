"Big Sky", "Love Victor"… Les séries inédites à découvrir sur Star, la section adulte de Disney+

L’annonce s’est mêlée aux dizaines d’autres concernant les prochains films Marvel et les productions à venir de la firme aux grandes oreilles. Mais c’est sans doute celle qui fera le plus tiquer le public. Car elle est la plus imminente. Dès le 23 février, la plateforme Disney+ se dotera d’une nouvelle catégorie à destination des adultes qui viendra s’ajouter aux univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et aux Simpson.

Son nom ? "Star". Le service, dont l’accès pourra être protégé par un contrôle parental renforcé, proposera films et séries issus des différents studios du groupe. L’occasion de rappeler que Disney est propriétaire des catalogues FOX, ABC, FX, 20th Century Studios ou encore Touchstone.