Bill Cosby et Roman Polanski exclus de l'Académie des Oscars

En 1977, le cinéaste polonais Roman Polanski avait été reconnu coupable de détournement de mineure pour avoir eu des relations sexuelles illégales avec Samantha Geimer, alors âgée de 13 ans. Ce seul chef d'accusation retenu était le résultat d'un accord amiable, après que Polanski eut été inculpé initialement de chefs d'accusation plus graves, notamment de viol d'une adolescente de 13 ans sous l'influence de stupéfiants. Le réalisateur a fui les Etats-Unis à la suite d'un changement de position du juge, qui risquait de le condamner à une peine bien plus lourde que prévue. Les procureurs américains cherchent toujours à le faire revenir dans le pays pour qu'il reçoive sa sentence.





Sa victime Samantha Geimer, qui lui a depuis pardonné et demande l'arrêt des poursuites, a dénoncé une posture hypocrite sur son blog. "A propos de l'Académie qui expulse un membre qui, il y a (plus de 40 ans), a plaidé coupable pour un seul chef d'accusation et a purgé sa peine, c'est une mesure laide et cruelle qui sert les apparences". "Ça ne change en rien la culture sexiste d'Hollywood aujourd'hui et montre simplement qu'ils dévoreraient les leurs pour survivre", a-t-elle ajouté.