Billie Eilish de retour avec "Your Power", une ballade qui donne des frissons

"Your Power" figurera sur Happier Than Ever, le nouvel album de la chanteuse qui sera disponible le 30 juillet prochain. On y trouvera également "My Future" et "Therefore I Am", deux singles parus ces derniers mois. Mais pas "No To Time Die", le générique du nouveau James Bond avec Daniel Craig. Comme pour son premier opus, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, Billie Eilish a composé l’intégralité des titres avec son frère, Finneas O’Connell.