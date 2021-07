"Black Panther 2" : Michaela Coel, la star de la série "I May Destroy You", rejoint le casting

Baptisé Black Panther : Wakanda Forever, on ne connaît pas encore la trame du film retravaillée par le réalisateur Ryan Coogler après la mort du comédien star. "C'est clairement très émouvant sans Chad", a déclaré le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, à Variety fin juin . "Mais tout le monde est également très heureux de ramener le monde de Wakanda au public et aux fans. Nous allons le faire d'une manière qui rendrait Chad fier".

Si on ne sait pas encore quel rôle jouera Michaela Coel, une chose est sûre : l’actrice et réalisatrice fait désormais partie des artistes qui comptent. Révélée en 2015 par la série Chewing-gum, qui suivait les tribulations d'une jeune vierge bien décidée à découvrir le sexe, Michaela Coel a marqué les esprits avec I May Destroy You, la série inspirée de son expérience personnelle et qui raconte la reconstruction d'une jeune femme victime d'un viol. La date de sortie de Black Panther 2 est prévue le 8 juillet 2022.