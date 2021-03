"Black Widow" décale à nouveau sa sortie mais se réserve pour les salles en France

La stratégie est la même pour Cruella, le préquel des 101 Dalmatiens, qui bénéficiera d’une double sortie aux États-Unis mais pas dans l’Hexagone. En France, rendez-vous est donné dans les cinémas dès le 28 mai pour découvrir Emma Stone dans la peau de la méchante aux cheveux bicolores . Ces deux films suivent l’exemple de Raya et le dernier dragon, le dernier-né d’animation des studios Disney . Disponible sur Disney+ et au cinéma depuis le 5 mars outre-Atlantique, il est pour le moment programmé le 14 avril dans les salles obscures françaises. Des dates évidemment encore dépendantes d’une réouverture, peu probable des salles obscures, au vu de la situation sanitaire dans le pays.

Cinq autres films ont vu leurs dates de sortie modifiées par Disney. Shang-Chi et la légende des dix anneaux, premier Marvel porté par un héros d’origine asiatique, a été décalé de juillet à septembre. La comédie Free Guy avec Ryan Reynolds est désormais attendue en août et The King’s Man, le prequel de la saga Kingsman, pour le mois de décembre. Deep Water, le thriller psychologique avec Ben Affleck et Ana de Armas, ainsi que l’adaptation par Kenneth Brannagh de l’enquête d’Agatha Christie Mort sur le Nil restent eux bien au chaud jusqu’à début 2022. Quant à Luca, le prochain Pixar qui nous fera voyager vers la Riviera italienne, il débarquera uniquement sur Disney+ le 18 juin prochain. En France aussi cette fois-ci.