"Black Widow" : Scarlett Johansson s’offre une ultime mission très humaine chez Marvel

Repoussée d'un an à cause de la pandémie, l’aventure en solo de Natasha Romanoff transporte le public quelques années en arrière dans la chronologie de l’univers cinématique Marvel, entre les évènements de Captain America : Civil War et ceux d’Infinity War. Un retour aux sources salutaire qui vise à en savoir plus sur le passé de l’ancienne espionne russe devenue la super-héroïne idolâtrée par le monde entier.

"Les événements récents ont donné une couleur plus féministe au film. Car, oui, Black Widow est une héroïne féministe mais on découvre désormais ses failles. Le public ne croit plus aux super-héros infaillibles", souligne Scarlett Johansson auprès de Paris Match . Il est loin le temps où Natasha était hypersexualisée dans sa combinaison noire ultra moulante, valant à son interprète des questions sur sa capacité à porter quoi que ce soit dessous. Sous la direction de Cate Shortland, la femme fatale redevient femme et laisse entrevoir toute son humanité. "Je voulais que les jeunes femmes et ma fille puissent s’identifier à elle. Je ne m’identifie pas aux femmes qui sont parfaites ou théâtrales. Je voulais qu’elle soit une vraie personne", souligne la cinéaste australienne.

Quand on lui demande si elle aurait pu faire le même film dix ans plus tôt, sa réponse est claire. "Non, parce que Scarlett n’était pas la même personne. Elle a évolué en dix ans. Elle s’exprime plus librement et est plus engagée. Elle s’est pleinement emparée du personnage et de la manière dont elle veut être représentée. Et ça a changé Natasha", insiste Cate Shortland. ScarJo répète à l’envi que Black Widow marque ses adieux à une héroïne qui l’a tant marquée. À l’écran, elle semble comme passer le flambeau à la génération suivante. Puissante, tenace et drôle, la jeune Florence Pugh (Midsommar, Les Filles du docteur March) lui ferait presque de l’ombre. Et ce n'est pas pour nous déplaire.