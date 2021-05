Blanche-Neige et les Sept Nains, un "baiser non consenti" ? Les frères Grimm n'y sont pour rien

Les autrices écrivent très exactement qu'il parait "problématique" qu'une scène intitulée "Le vrai baiser d'amour" décrive un baiser non consenti. Si elles n'exigent par la suppression de l'attraction et appellent encore moins au boycott, cette critique a suffit pour déclencher une polémique, d'abord aux États-Unis puis en France quelques jours plus tard. Le Point accuse ainsi cette "cancel culture" américaine de vouloir "s'attaquer" à ce conte célèbre. Terme repris par Le Figaro qui assure que les deux journalistes californiennes "proposent de réécrire le conte de fées des frères Grimm". Or, il n'en est rien.