Bon anniversaire Line Renaud !

Line Renaud fête ses 90 printemps ce lundi. "Mademoiselle from Armentières", qui a conquis aussi bien la France que les Etats-Unis, était à Las Vegas il y a quelques mois pour inaugurer une rue à son nom. Elle a enchaîné les succès en tant que meneuse de revue, comédienne, actrice, chanteuse et bien d'autres encore. En plus d'être une femme engagée dans la politique et dans la lutte contre le Sida, elle avait également fait de Johnny Hallyday son filleul. Découvrez en images les événements marquants de son parcours.



Ce lundi 2 juillet 2018, Julien Arnaud, dans sa chronique "La boîte à archives", nous parle de l'anniversaire de Line Renaud. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 02/07/2018 présentée par Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.