Boris Johnson s'est marié en secret avec sa fiancée Carrie Symonds

C'était une cérémonie discrète. Downing street a confirmé dimanche que le Premier ministre britannique Boris Johnson avait épousé la veille sa fiancée Carrie Symonds, au cours de ce que la presse a qualifié de "cérémonie secrète". Les journaux Mail on Sunday et The Sun avaient affirmé samedi que Boris Johnson, 56 ans et connu pour sa vie amoureuse mouvementée, venait d'épouser Carrie Symonds, 33 ans, dans la cathédrale catholique de Westminster, devant des amis proches et des parents.

"Le Premier ministre et Mme Symonds se sont mariés hier après-midi lors d'une petite cérémonie à la cathédrale de Westminster", a confirmé dimanche un porte-parole de Downing street, ajoutant que "le couple fêtera son mariage avec sa famille et ses amis l'été prochain." C'est le deuxième Premier ministre britannique à se marier pendant son mandat, le premier étant Robert Jenkinson en 1822.

Le couple attendait depuis des mois de s'unir après que leur projet initial de mariage l'année dernière avait été retardé par la pandémie. Fiancés en décembre 2019, les nouveaux époux sont aussi les parents d'un petit garçon d'un an, Wilfred. Selon le Mail on Sunday, une trentaine d'invités ont assisté au service - le maximum actuellement autorisé - dans le centre de Londres, après avoir été invités à la dernière minute.