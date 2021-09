Botticelli, "artiste et designer", une exposition évènement hors du commun

18 ans d’absence. Sandro Botticelli (1445-1510) fait à nouveau l’objet d’une exposition en France, après la dernière au Sénat en 2003. Des toiles de l’illustre peintre italien reviennent illuminer les salles de l’institut de France, non loin des jardins du Luxembourg. Reportée à cause de la pandémie du Covid19, l’exposition "Botticelli, artiste designer", rassemble une quarantaine d’œuvres prestigieuses du peintre florentin et de ses complices de la deuxième moitié du XVe siècle.

Pour les commissaires, l’historienne de l’art Ana Debenedetti et le conservateur Pierre Curie, "la carrière de Botticelli, devenu l’un des plus grands artistes de Florence, témoigne du rayonnement et des changements profonds qui transforment la cité sous les Médicis." Les organisateurs ont pioché des œuvres d’exception dans les musées du monde entier pour symboliser la production artistique du peintre : le musée du Louvre, la National Gallery de Londres, le Rijksmuseum d’Amsterdam, les musées et bibliothèques du Vatican, les Offices ou encore la Gemäldegalerie de Berlin. "L’exposition présentera Botticelli dans son rôle de créateur, mais également d’entrepreneur et de formateur. Elle montrera l’importance de cette pratique d’atelier, laboratoire foisonnant d’idées et lieu de formation, typique de la Renaissance italienne", expliquent les commissaires.