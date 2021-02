Bougies, sextoys et œufs vaginaux : comment Gwyneth Paltrow s’est proclamée gourou du bien-être intime

Adepte de bouffe healthy et de médecine alternative, Gwyneth Paltrow se dit qu’il est trop bête de garder ses bons plans pour elle. En 2008, elle partage ses recettes de sauce tomate à la dinde et de muffins banane-noix dans une newsletter envoyée à 10.377 personnes. La légende de la publicité Peter Arnell lui glisse que toutes les entreprises à succès d’Internet contiennent deux o dans leur nom. Sa marque Goop, associant les initiales de la comédienne et ce double o magique, est née.

Elle est aussi pointée du doigt quand elle vend une pilule répondant au doux nom de Madame Ovaire pour aider les femmes en phase de ménopause à mieux appréhender cette étape de leur vie. Sauf que cette poudre de perlimpinpin n'a "pas été évaluée par la Food and Drug Administration", l'équivalent outre-Atlantique, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Et surtout "n'a pas pour but de diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir quelconque maladie", précise Goop. Alors, à quoi bon dépenser 75 euros la boîte de 30, si ce n'est pour enrichir une star hollywoodienne déjà pleine aux as ?