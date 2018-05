Bretagne : un surf nocturne et coloré à la pointe de la Torche

Un jeune réalisateur a tourné un court-métrage à la pointe de la Torche. Dans son projet, il a fait appel à Ian Fontaine et Gaspard Larsonneur, des surfers professionnels. Au beau milieu de la nuit, les deux hommes surfent sur des vagues colorées. Trois caméras dédiées au cinéma, quatre énormes projecteurs et plus de 100 000 watts de lumière ont été utilisés pour un résultat à couper le souffle. Un instant éphémère que les surfers bretons ne sont pas prêts d'oublier.



