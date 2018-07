"Brimbelle", "aller schloff"... découvrez les mots et les expressions de la région Grand Est

Cet été, nous allons accompagner vos voyages dans les régions de France. Nous allons vous aider à comprendre les mots et les expressions de chaque territoire. Commençons notre périple par le Grand Est. Avant d'aller "schloff" (dormir), allons donc cueillir la "brimbelle" (myrtille). Si cette dernière a de nombreuses vertus, elle n'aura sûrement pas le pouvoir de vous ôter le "crapaud dans la gorge" (chat dans la gorge).



