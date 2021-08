Britney Spears affiche son soutien au mouvement #FreeBritney sur Instagram

Ses posts vont et viennent. Certains ayant une longévité plus courte que d’autres, la chanteuse les supprimant suivant ses envies. Britney Spears a fait de son compte Instagram le témoin numéro un de son retour progressif à un quotidien normal, elle qui vit sous tutelle depuis 13 ans. Après les vidéos d’elle en train de danser et de présenter sa dernière collection de maillots de bain jusqu’à plus soif, la jeune femme de 39 ans a pour la première fois affiché deux mots qui animent son armée de fans les plus fidèles : #FreeBritney.

"Mon dieu, regardez ce drapeau !", a-t-elle écrit lundi 9 août en légende d’une vidéo prise devant le domicile d'un de ses admirateurs. L’homme, vêtu d’un t-shirt à l’effigie de la popstar, brandit un drapeau rose sur lequel est inscrit le nom du mouvement qui veut libérer son idole.