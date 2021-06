Britney Spears : le père de ses fils "ne lui souhaite que le meilleur"

AFFAIRE DE FAMILLE – L’ex-mari de la chanteuse rejoint la longue liste de personnalités ayant affiché leur soutien à la jeune femme dans sa bataille pour se libérer de sa mise sous tutelle. "Les enfants aiment leur mère et il veut qu’ils aient une relation saine et forte", a indiqué son avocat au magazine "People".

Ils partagent leur plus grande fierté. Leurs enfants, nés en 2005 et 2006. Juste avant que la vie de la chanteuse ne bascule. Kevin Federline a apporté son soutien à son ex-femme Britney Spears, qui a livré un puissant plaidoyer pour sa liberté. Sous tutelle depuis treize ans, la jeune femme de 39 ans a demandé à un juge de Los Angeles la fin d’un régime qui régit son quotidien et celui de ses deux garçons. "Cette mesure ne lui a pas été bénéfique et ce n’est pas en accord avec ce qu’elle veut. Je crois qu’elle devrait être capable de contester ça. Et si c’est ce qu’il y a de mieux pour elle, Kevin soutient cette décision", a indiqué l’avocat de l’ancien danseur de 43 ans.

Si elle est forte, en bonne santé, veut prendre le contrôle de sa propre vie et peut le faire d’une manière raisonnable et responsable, alors donnons-lui plus de pouvoir - Mark Vincent Kaplan, l'avocat de Kevin Federline

L’équation est simple pour Kevin Federline. Il estime que si Britney Spears est "en bonne santé et heureuse", ça ne peut être que bénéfique pour leurs fils. "Kevin respecte évidemment Britney et ne lui souhaite que le meilleur car quand elle est à son meilleur, c’est meilleur pour leurs enfants. Les enfants aiment leur mère et il veut qu’ils aient une relation saine et forte", ajoute son avocat au magazine People. Sean Preston et Jayden James vivent chez leur père, qui a obtenu leur garde exclusive à l’automne 2007 avant que la justice ne réévalue la situation en 2019 pour accorder 30% de la garde des enfants à la chanteuse.

Kevin Federline et Britney Spears le 8 février 2006 à Hollywood, Californie. − VINCE BUCCI / Getty Images North America / Getty Images via AFP

"Si elle est forte, en bonne santé, veut prendre le contrôle de sa propre vie et peut le faire d’une manière raisonnable et responsable, alors donnons-lui plus de pouvoir", insiste l’avocat de Kevin Federline qui veut tout de même s’assurer de la capacité de la chanteuse à vivre sans surveillance. Il évoque notamment la prise de lithium, évoquée par la jeune femme devant le juge. "Si c’était nécessaire, nous devons nous inquiéter de savoir si elle va bien. Et si ce n’est plus nécessaire, c’est super aussi. Je veux juste m’assurer que tout soit pris en compte si elle souhaite changer le système de garde une fois la tutelle levée, si ça arrive", souligne-t-il.

Si Sean Preston et Jayden James voient régulièrement leur mère, ils ne peuvent être en contact avec leur grand-père Jamie Spears – l’un des tuteurs légaux de leur mère Britney. Le père de la chanteuse est soumis à une stricte injonction d’éloignement depuis une altercation avec l’aîné de ses petits-fils. Kevin Federline serait favorable à une levée de cette mesure d’interdiction pour permettre à ses enfants de renouer avec le sexagénaire. "Si les règles sont respectées comme ça a été le cas jusqu’à présent, je pense que la relation de Jamie avec les garçons peut être reconstruite", indique l’avocat de K-Fed. Ce qui ferait déjà une heureuse nouvelle dans cette famille qui n'a pas fini de voir son linge sale lavé sur la place publique.

Delphine DE FREITAS

